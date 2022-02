Confira as actividades do Teatro Municipal Baltazar Dias para crianças e jovens em Março

Os Serviços Educativos do Teatro Municipal Baltazar Dias, da Câmara Municipal do Funchal apresentaram esta terça-feira, 8 de Fevereiro, as actividades destinadas ao público infanto-juvenil programadas para Março.

O Teatro Municipal Baltazar Dias, através dos Serviços Educativos, promove actividades ligadas à música, canto e dança, que permitem a participação de pessoas com necessidades educativas especiais, tais como surdos, invisuais e mudos.

Preservamos atividades de qualidade, pela qual, sugerimos sempre atividades lúdicas e dinâmicas para o público mais jovem, por vezes, estendendo-se até adolescentes, mais especificamente até ao 12º. ano de escolaridade. Serviços Educativos do Teatro Municipal Baltazar Dias

Concerto Didáctico da Associação de Jazz da Madeira - Melro Preto 'DÁ-LHE JAZZ' - 15 de Março às 10 horas

'Dá-lhe Jazz' é uma iniciativa educativa que visa promover concertos didácticos ao público infanto-juvenil, no Foyer/Palco do Teatro Municipal Baltazar Dias.

O estilo musical artístico universal, que por vezes não é fundida junto da comunidade escolar, nomeadamente ao nível do ensino escolar, tem como objectivo promover vários estilos de música adaptados ao estilo jazzístico. A abordagem aos mais jovens permitirá conhecimento da história do jazz, numa linguagem acessível, contada também em forma de narrativa, promovendo assim a Cultura, a Arte, a História e a Educação.

A actividade é completamente gratuita e levada a cabo pelo professor do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Francisco Andrade, em conjunto com a Associação de Jazz da Madeira Melro Preto.

Projecto 'À Descoberta da Música' destinado ao pré-escolar e 1.º ciclo - duas sessões a 4 de Março (9h30 às 11 horas e 11 horas às 12h30)

Projecto dinâmico, dinamizado pelos professores de música do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Paulo Anselmo e Filipe Teixeira.

É dado a conhecer aos alunos de diferentes faixas etárias as diferentes famílias dos instrumentos, incentivando-os a tocar e descobrir o som e estrutura de cada instrumento. No final da actividade são visualizados filmes, maioritariamente da Disney, para que os alunos descubram a importância e diferença de assistir a um filme com e sem som.

Espectáculo ‘Antiprincesas’ - 11 e 12 de Março às 10 horas

Sinopse: A notícia de que uma mulher tinha votado em Portugal espalhou-se pelo mundo inteiro. Médica e feminista, Carolina Beatriz Ângelo, foi a primeira mulher a votar em Portugal, em 1911. A lei determinava que só podiam votar cidadãos maiores de 21 anos, que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família. O facto de ser viúva e ter de sustentar a sua filha permitiu-lhe invocar em tribunal o direito de ser considerada "chefe de família".