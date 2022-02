Internacional Francisco Oliveira reforça Madeira SAD

O Madeira Andebol SAD garantiu por empréstimo do FC Porto o concurso do guarda-redes internacional sub-20 por Portugal Francisco Oliveira até final desta temporada.

A um dia do fecho das inscrições do 'mercado de Inverno', o administrador da SAD Carlos Baptista e toda a sua equipa de trabalho 'entregam' assim ao departamento técnico mais uma solução tendo em vista a segunda volta do campeonato nacional da I Divisão.

De referir que andebolista já se encontra na Região e deverá já hoje realizar o primeiro treino com as cores madeirenses.

O DIÁRIO sabe no entanto que até ao final do dia de amanhã poderão surgir mais novidades relativamente ao plantel e aos ajustes necessários.