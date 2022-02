Tomás Lacerda, o atleta do Clube Naval do Funchal, foi convidado a surfar a mítica onda do Cabo Raso, em Cascais.

Este evento é uma iniciativa do tetracampeão nacional, Ruben Gonzalez que ficou seduzido pela formação desta onda e não quis guarda-la só para um grupo restrito. Clube Naval do Funchal

O promotor da iniciativa convidou 28 surfistas nacionais e internacionais. Estima-se que as ondas rondem os 3 a 4 metros, refere o CNF.