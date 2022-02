Comunidade madeirense em Jersey comemora dia de São Valentim

O comité da geminação das cidades de Saint Helier e do Funchal, em Jersey voltou a comemorar o dia de São Valentim para a comunidade madeirense. Após dois anos em que não houve este evento, devido à pandemia, a comemoração realizou-se num hotel da capital de Saint Helier.

“Este evento foi a primeira festa deste ano realizado pelo comité da geminação das cidades de Saint Helier e do Funchal” disse o presidente do comité e conselheiro das comunidades madeirenses em Jersey, João Carlos Nunes.

Foi com um jantar convívio com animação, onde actuaram a Lúcia Macedo, emigrante madeirense em Crawley, Valter Duarte e ainda a artista nacional Flor.

Esta foi a primeira vez que a artista Flor, actuou para comunidade emigrante em Jersey.

O evento contou com a participação do mayor de Saint Helier, Simon Crowcroft e da ministra da Segurança Social, Judith Martin, e ainda do cônsul honorário de Portugal em Jersey, Manuel Silva.