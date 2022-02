Muito trânsito rumo ao Funchal

O trânsito no Funchal acelera praticamente desde as 7h30, com muitos condutores a procurarem (ou a terem necessidade de) escapar ao maior fluxo que se sente perto das 8h00. Hoje é mais um dia com algum trânsito, mas para já sem grandes dificuldades, ao contrário de ontem, por exemplo.

Assim, a maior dor de cabeça é sentida pelos automobilistas que seguem na Via Rápida no sentido Machico - Ribeira Brava e no espaço entre a Cancela e o nó de Pestana Júnior, sobretudo à zona de desaceleração necessária na faixa mais à direita, com muitas viaturas na saída para o campo da Barca e zona da Pena.

De resto, no sentido contrário, a habitual dificuldade para os automobilistas que vêm de Câmara de Lobos e do Estreito para rumarem no sentido Ribeira Brava - Machico. Nesta zona, a paciência é ponto de ordem, situação que se estende até após a subida de Santa Rita.

E com o sol a surgir no horizonte, em breve outro obstáculo deve ser tido em conta, precisamente por aqueles que seguem nesse sentido, pois podem ser encadeados. Todo o cuidado é pouco e a moderação da velocidade é importante.

Outras zonas de maior concentração de viaturas a estas horas são a rotunda do Hospital, toda a zona da Cota 40 e mais ao centro do Funchal, nomeadamente nas estreadas das três ribeiras que canalizam trânsito e pessoas para a cidade que acorda para mais um dia.