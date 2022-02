Turismo acredita que prioridades para 2022 serão sustentabilidade e qualificação

O setor do turismo acredita que as principais prioridades da atividade para este ano deverão passar pela sustentabilidade e qualificação dos recursos humanos, segundo os resultados de um inquérito do IPDT - Turismo e Consultoria.

Num comunicado, a entidade revelou que este inquérito inclui a opinião de operadores, empresários, associações, estabelecimentos de ensino e municípios portugueses e aponta "cinco grandes linhas orientadoras para o turismo nos próximos meses".

De acordo com a entidade, "quase 40% dos que responderam ao inquérito do IPDT referem a necessidade de promover a sustentabilidade, que deverá ser um compromisso para o futuro", sendo que "em segundo lugar, com 24% das respostas, surge a capacitação dos recursos humanos das empresas, a fim de atingir a excelência no serviço prestado".

Esta Agenda Turística 2022 do IPDT aponta ainda, com 19% das respostas, "a carga fiscal que é imposta ao setor atualmente".

"Numa altura em que o turismo necessita de se fortalecer para recuperar, os respondentes acreditam que os impostos demasiado elevados são um dos fatores que mais prejudica a competitividade das empresas do turismo", lê-se na mesma nota.

Também com 19% surge "a promoção internacional do destino, um trabalho que já vem sendo feito, mas que é preciso continuar a reforçar", sendo que "o investimento em inovação e digitalização encerram o top das cinco principais medidas sugeridas para o turismo em 2022".

"O estudo analisa ainda temas como a valorização de territórios de baixa densidade, as redes de transportes e acessibilidades, os eventos e espetáculos culturais, o turismo interno ou a imagem de Portugal, enquanto vetores de competitividade do destino", indicou o IPDT.

"No final da IPDT Tourism Conference 2021 [em 16 de dezembro], lançamos um desafio aos mais de 800 participantes que assistiram ao evento: enviarem-nos os seus contributos para definirmos as principais áreas de intervenção para o turismo em 2022", sendo que esses "contributos estão agora vertidos neste documento que analisa em detalhe um conjunto de ideias e soluções para o setor", afirmou o presidente do IPDT, António Jorge Costa, citado na mesma nota.

Este trabalho baseia-se em 209 respostas recolhidas por um inquérito aplicado entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 04 de janeiro de 2022, detalhou a entidade.