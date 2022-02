Escultor Ricardo Veloza “feliz” com homenagem do Governo

O Governo Regional homenageou, esta tarde, o artista e antigo director regional da Cultura, Rircardo Veloza, através do lançamento do livro ‘A Arte Automóvel de Ricardo Veloza’.

Na cerimónia, que decorreu na sala de conferências do Centro de Congressos do Casino da Madeira, o artista madeirense, de 75 anos, mostrou-se visivelmente satisfeito com o tributo prestado.

“É evidente que estou muito feliz, uma homenagem sabe sempre bem. Agradeço ao Dr. Eduardo Jesus que teve a ideia de fazer o livro e juntar a isso uma reconhecimento à minha pessoa. Fui sempre alguém que desenhou e continuo a desenhar muito e os automóveis para mim são, de certo modo, uma área da arte” Ricardo Veloza, escultor

Por sua vez, o secretário regional do Turismo e Cultura e também autor da obra, Eduardo Jesus, explicou como surgiu a ideia de fazer a homenagem.

“Foi pelo enorme trabalho que o Ricardo nos tem vindo a deixar aqui na Região. Tem tido uma intervenção muito diversa e bastante ampla. Neste livro só tratamos da arte automóvel, mas o escultor Ricardo Veloza é conhecido por uma intervenção muito para além desta arte, e neste domínio tem um diversidade e multiplicidade de intervenção que faz dele uma personalidade única em todo o panorama”. Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

O livro, que é constituída por 363 páginas, revela a obra de Ricardo Veloza, considerando as várias ‘intervenções’ no âmbito da chamada Arte Automóvel, ou seja, mostra aquilo que o artista criou ao longo de várias décadas ao nível de medalhas, dos trófeus, dos desenhos, do desenho gráfico, dos emblemas, dos cartazes, do merchandising, dos logotipos das empresas ligadas ao sector automóvel, etc.