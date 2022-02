Ricardo Salgado presente em tribunal pela primeira vez para alegações finais do julgamento

O antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, está hoje pela primeira vez presente no julgamento do processo separado da Operação Marquês, numa sessão para a qual está prevista a realização das alegações finais do Ministério Público e da defesa.

O ex-banqueiro, de 77 anos, nunca marcou presença nas anteriores oito sessões do julgamento, face à permissão da lei em relação ao contexto da pandemia de covid-19.

Ricardo Salgado viu ainda os seus advogados apresentarem em outubro um atestado médico de que sofre de Doença de Alzheimer, visando a suspensão do julgamento, mas essa pretensão foi recusada pelo tribunal.

Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.