“Madeira é a região portuguesa com menor perigosidade sísmica”

Victor Prior, o delegado regional do IPMA na Madeira, confirma os dados até agora avançados relativamente ao sismo registado na madrugada desta quarta-feira, 16 de Fevereiro. A terra abalou às 4h32, devido a um sismo de magnitude 5.1 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 30Km a sul do Funchal, com uma profundidade de 5Km e de Grau V.

O delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera avança que o sismo terá feito vibrar a terra ao longo de cerca de 20 segundos e que terá sido sentido em toda a costa sul da ilha da Madeira. Aproveitou para fazer um rescaldo da actividade sísmica desta ordem de grandeza das últimas décadas: “Sismos desta ordem de grandeza foram registados em 1918, 2020 e agora em 2022; e também o de 1975 que muita gente ainda fala, que foi de magnitude 6.”

Victor Prior em declarações ao DIÁRIO e TSF-Madeira:

Embora tenham passado, apenas, dois anos desde o último sismo de grande magnitude sentido na Região, Victor Prior assevera que “pode-se continuar a dizer que a Madeira, no território nacional, é a zona mais segura em termos sísmicos, embora ocorram de vez em quando estas situações.”

Assim, o especialista alerta que “não é preciso alarmismos, porque os alarmismos muitas vezes confundem as pessoas.” O que se sabe, até ao momento, é que não foram registados quaisquer danos pessoais ou materiais associados a este fenómeno: “Já falei com o Serviço Regional de Protecção Civil e, até agora, não foram registadas situações complicadas decorrentes deste sismo.”