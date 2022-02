"A Cultura é uma preocupação nossa”, assume Ricardo Nascimento

“A cultura na Ribeira Brava é uma preocupação nossa”, afirmou hoje, dia 11 de Fevereiro, Ricardo Nascimento, durante a abertura da exposição de Celina Coelho no Espaço do Artesão, no Campanário.

“Em boa hora recuperamos este espaço que já acolheu trabalhos de vários artesãos, como é o caso desta ribeira-bravense que trabalha com materiais impensáveis, transformando-os em quadros lindíssimos e peças de qualidade”, sublinhou na ocasião o autarca, congratulando a artesã e o seu trabalho.

Celina Coelho “é um exemplo para as novas gerações”, enalteceu Nascimento.

A exposição ‘Arte Criativa’, da sua autoria, apresenta quadros com mais de 20 anos, outros que já passaram por uma exposição mundial na Estónia e trabalhos feitos durante o confinamento com pregos e linhas.

Para Celina Coelho, expor no Campanário “é gratificante e é uma forma de mostrar ao público aquilo que faço com amor e dedicação”, destacando a apoio da Cãmara Municipal (na cedência do espaço), "numa altura em que poucos se lembram de nós [artistas]”.

A exposição está patente até 8 de Março e pode ser vista gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 09 às 17 horas, e ao sábado, entre as 10 e as 18 horas.