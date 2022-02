FC Porto e Sporting prosseguem braço-de-ferro na I Liga

O líder FC Porto e o perseguidor Sporting, limitados pelas baixas da 'batalha' no clássico entre ambos, prosseguem o braço-de-ferro pelo título português de futebol, na 23.ª jornada da I Liga, com o rival Benfica ainda na expectativa.

A equipa portuense tem o conforto proporcionado por seis pontos de vantagem sobre os lisboetas, mas está privada do influente Pepe para a deslocação ao estádio do Moreirense, enquanto o campeão nacional não poderá contar com os não menos preponderantes Palhinha e Coates na receção ao Estoril Praia.

Os três habituais titulares, entre os quais os 'capitães' Pepe e Coates, foram punidos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, depois de terem sido expulsos no clássico de sexta-feira (2-2), após o qual jogadores e membros da estrutura dos dois clubes se envolveram em confrontos em pleno relvado do Estádio do Dragão.

O médio Palhinha foi castigado com três jogos de suspensão, Marchesín, guarda-redes suplente do FC Porto, com dois, e Coates -- o único expulso no decorrer da partida -- com um, enquanto o avançado 'leonino' Tabata e Pepe foram suspensos provisoriamente por dois encontros e alvos de processos de inquérito.

A ausência forçada de Pepe poderá proporcionar o regresso ao 'onze' do central Fábio Cardoso ou precipitar a estreia de Rúben Semedo, emprestado pelo Olympiacos ao FC Porto em janeiro, na visita de domingo ao Moreirense (20:00), que ocorrerá apenas três dias após a receção à Lazio, para a primeira mão dos 'play-offs' de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, marcada para quinta-feira.

Frente ao 16.º e antepenúltimo classificado, que venceu apenas um e perdeu 16 dos confrontos anteriores com os 'dragões' na prova, a equipa treinada por Sérgio Conceição, única invicta no campeonato, é clara favorita, mas poderá estar pressionada pelo resultado do Sporting.

Os 'leões' entram em campo duas horas mais cedo (18:00) e com mais ausências do que o rival portuense, frente a um adversário cujo desempenho esta época deixa adivinhar maiores dificuldades, pois o Estoril Praia ocupa o sétimo lugar, em igualdade pontual com o Vitória de Guimarães (sexto).

Depois da goleada por 5-0 sofrida em casa frente ao Manchester City, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, que deixa o Sporting praticamente de fora da competição, o treinador Rúben Amorim quererá protagonizar um regresso vitorioso à I Liga e reduzir provisoriamente para três pontos o atraso para o líder.

O Sporting poderá, por outro lado, estar também sob pressão quando entrar em campo, uma vez que o Benfica, terceiro classificado, a quatro pontos de distância, dá o 'pontapé de saída' na ronda, ao deslocar-se na sexta-feira (20:15) ao recinto do Boavista, 12.º posicionado.

Em causa está o importante segundo lugar e o apuramento direto para a fase de grupos da 'Champions' -- uma vez que os 10 pontos de atraso para o FC Porto parece uma margem inatingível para os 'encarnados' -, apesar de o trajeto do Boavista em casa aconselhar muita prudência, pois perdeu apenas um dos 11 jogos disputados.

Instalado no quarto lugar, a nove pontos do Benfica, o Sporting de Braga visita no domingo o Tondela (14.º) e estará mais preocupado com a proximidade do sensacional Gil Vicente, quinto, com menos quatro pontos, que recebe no sábado o Belenenses SAD, 18.º e último colocado.

O Vitória de Guimarães, com sete pontos de atraso para os gilistas, não terá ainda desistido de lutar pelo último lugar europeu e está proibido de perder pontos na receção ao Arouca, penúltimo da tabela, numa jornada que encerra na segunda-feira com um encontro entre duas equipas 'tranquilas': Santa Clara (10.º) e Portimonense (nono).