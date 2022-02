Marítimo hoje em Arouca para encerrar 22.ª jornada da I Liga portuguesa

O 'aflito' Arouca e o nono classificado Marítimo encerram hoje a 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os anfitriões a procurarem sair da zona de descida e os madeirenses a poderem subir a oitavo.

As duas equipas procuram voltar às vitórias na partida, agendada para as 20:15 de hoje em Arouca, depois de a formação da casa ter perdido com o líder FC Porto (2-0) na ronda anterior e de os insulares terem empatado sem golos com o Estoril Praia.

Para o Marítimo, que pontuou em quatro dos últimos cinco jogos, com dois triunfos, pôr fim a uma senda de três jogos seguidos sem ganhar significa ultrapassar o Portimonense no oitavo lugar.

O Arouca, por sua vez, está em 17.º e penúltimo lugar e viu o Famalicão vencer o Moreirense (5-0) e sair da zona de descida, precisando de vencer para voltar a estar acima da 'linha de água'.

A pressionar a equipa do distrito de Aveiro está ainda a surpreendente vitória do lanterna-vermelha Belenenses SAD, frente ao Vitória de Guimarães (1-0), colocando-se a três pontos do penúltimo.

A 22.ª jornada arrancou na sexta-feira logo com o jogo grande, entre o líder FC Porto e o campeão em título e segundo classificado Sporting. No Dragão, as duas equipas empataram a duas bolas e os 'dragões' seguraram os seis pontos de vantagem.