FC Porto e Sporting empatam (2-2) no Dragão

O líder FC Porto manteve hoje os seis pontos de avanço sobre o Sporting, ao empatar em casa com os 'leões' (2-2), em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Paulinho (08 minutos) e Nuno Santos (34) colocaram o Sporting a vencer por 2-0, com Fábio Vieira (38) e Mehdi Taremi (78) empataram para o FC Porto, que jogou em vantagem numérica desde os 49 minutos, por expulsão de Coates.

O FC Porto, que interrompeu uma série de 16 vitórias consecutivas, continua invicto na I Liga, agora com 60 pontos, mais seis do que o Sporting e 13 do que o Benfica, que tem menos um jogo.