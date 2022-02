João Pinheiro arbitra recepção do FC Porto ao Sporting

João Pinheiro foi nomeado para a partida de sexta-feira entre o FC Porto e o Sporting, da 22.ª jornada da I Liga, anunciou hoje o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No Estádio do Dragão, no Porto, o árbitro da associação de Braga vai ser auxiliado por Tiago Costa e Luciano Maia, enquanto Luís Godinho será o videoárbitro.

Este será o sexto encontro entre 'dragões' e 'leões' que João Pinheiro, de 34 anos, vai arbitrar, sendo que o juiz de Vila Nova de Famalicão nunca dirigiu outro clássico do futebol português.

A sua estreia em jogos grandes aconteceu em 07 de fevereiro de 2018, no triunfo do FC Porto sobre o Sporting, por 1-0, na Taça de Portugal, estando, na temporada seguinte, na final da Taça da Liga, que os 'leões' venceram por 3-1 nas grandes penalidades, após uma igualdade a um.

Em julho de 2020, numa temporada 2019/20 prolongada pela pandemia de covid-19, João Pinheiro esteve no triunfo caseiro do FC Porto sobre o Sporting, por 2-0, que permitiu aos 'dragões' festejarem o título.

Na última temporada, Pinheiro dirigiu a meia-final da Taça da Liga, ganha pelo Sporting por 2-1, e esteve na igualdade a zero no Dragão para o campeonato.

Esta temporada, João Pinheiro já arbitrou dois encontros de cada uma das equipas, com dois triunfos do Sporting (2-1 sobre o Sporting de Braga na Supertaça e 1-0 sobre o Marítimo na I Liga) e um triunfo e um empate do FC Porto (1-1 frente ao Marítimo e 3-1 sobre o Vizela, ambos para o campeonato).

O FC Porto, que lidera a I Liga com seis pontos de avanço sobre o Sporting, recebe os 'leões' na sexta-feira, numa partida com início marcado para as 20:15.