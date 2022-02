Clássico hoje no Dragão marca a 22.ª jornada da I Liga

FC Porto e Sporting disputam hoje um embate que pode ser decisivo para a definição do título nacional de futebol, quando se defrontarem no estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga.

Numa altura em que as duas equipas estão separadas na frente da prova por seis pontos, com vantagem para os 'azuis e brancos', o Sporting chega ao Dragão sem grande margem de manobra.

O jogo, com início às 20:15 e arbitragem de João Pinheiro, da Associação de futebol de Braga, pode deixar, em caso de vitória, o FC Porto 'embalado' para o título, com 12 pontos de vantagem, ou, em contrapartida, relançar a candidatura do Sporting, que, em caso de triunfo, poderá reduzir a distância para apenas três pontos.

Depois do empate 1-1 registado na primeira volta em Alvalade, o conjunto que consiga sair vitorioso ficará ainda com vantagem no confronto direto, caso se registe uma igualdade pontual no final do campeonato.

O clássico abre a 22.ª jornada, na qual o Benfica, terceiro classificado, a distantes 12 pontos do FC Porto e a seis do Sporting, recebe no sábado o Santa Clara, em jogo com início às 18:00