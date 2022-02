Países Baixos anunciam fim do uso de máscara e de outras restrições

Os Países Baixos anunciaram hoje o fim do uso de máscara no interior, do passe covid-19, da distância de metro e meio entre pessoas e do teletrabalho, depois de confirmado que a onda de Ómicron alcançou o pico.

O alívio das medidas restritivas vai entrar em vigor por etapas entre hoje e 25 de fevereiro, disse o ministro da Saúde, Ernst Kuipers, numa conferência de imprensa que, pela primeira vez desde março de 2020, não contou com a presença do primeiro-ministro neerlandês Mark Rute, que se distancia da ribalta em relação à gestão da pandemia devido à entrada numa nova fase.

A única restrição que permanece até ao final do mês diz respeito aos eventos interiores com mais de 500 pessoas, que necessitam de teste negativo, estejam vacinados ou não, o que significa que jogos de futebol e eventos ao ar livre terão livre acesso.

A covid-19 provocou pelo menos 5.823.938 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.