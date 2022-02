PSP assinala 'Dia Europeu do 112' com acções de sensibilização nas escolas da Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública acaba de comunicar que esta sexta-feira, 11 de Fevereiro de 2022, dia em que se comemora o 'Dia Europeu do 112', irá realizar acções de sensibilização em várias escolas da Madeira.

"O número de telefone de emergência 112 funciona em 27 Estados-Membros da União Europeia a título gratuito, estando acessível a partir de telefones fixos e móveis", recorda a nota de imprensa do Comando Regional da PSP da Madeira, comandada pelo Superintendente-Chefe Luís Simões.

"O atendimento das chamadas 112 é efetuado, na RAM, pela central de comunicações da PSP, efetuando um atendimento personalizado efetuando triagem das chamadas, distinguindo as de emergência e das não emergentes, permitindo, desta forma, a otimização dos recursos operacionais das forças e serviços de socorro, segurança e emergência exclusivamente para as situações que exigem a sua intervenção", explica.

"Neste sentido a PSP através das Equipa Policial da Escola Segura efetuará as ações de sensibilização, já agendadas, junto das escolas do 1.º, 2.º, 3.º Ciclo e ensino secundário dedicadas a uma utilização correta e responsável do 112", frisa.

A nota termina recordando que "grande parte das chamadas 112 são falsas", pelo que "a PSP alerta que quem simule uma situação falsa comete o crime de abuso e simulação de sinais de perigo e pode enfrentar uma pena de prisão até um ano e uma multa até 120 dias".