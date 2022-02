CMF alerta para interrupção do abastecimento de água no Caminho da Azinhaga

A Câmara Municipal do Funchal informa que amanhã, entre as 09h00 e as 13h00, será necessário proceder à interrupção do abastecimento de água, no Caminho da Azinhaga (São Roque), para efectuar intervenções, no âmbito da 'Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 1ª Fase (Zona Piloto)'.

Os arruamentos afectados são: Rua Antero de Quental; Caminho das Bróteas; Caminho do Salão; Urbanização João Fernandes Abreu; Impasse João Paulo Pereira; Caminho do Lombo Jamboeiro; Caminho da Azinhaga; Beco do Terraço; Impasse da Azinhaga; Ent. 22 do Caminho da Azinhaga; Caminho de Santana; Travessa do Salão; Ent. 24 A do Caminho Novo de Santana; Caminho Novo de Santana; Caminho da Penteada; Travessa das Colinas da Penteada; Caminho do Olival: Impasse do Oliva; Travessa do Olival; Entrada do Olival; Caminho da Água de Mel; Impasse da Água de Mel.