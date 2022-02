United volta aos triunfos com golos de CR7 e Bruno Fernandes

O Manchester United voltou esta noite às vitórias, depois de três jogos sem vencer e ascendeu ao quarto lugar da Liga inglesa.

Em jogo em atraso da 18.ª jornada, disputada em Old Trafford a vitória do United, diante do Brighton foi selada com golos 100% portugueses (2-0).

O primeiro foi da autoria do madeirense Cristiano Ronaldo, que já não marcava há seis jogos sem marcar, e num grande remate de fora de área, ao minuto 51.

Já o segundo veio a ser da autoria de Bruno Fernandes (90+7') e perante um adversário que ficou reduzido a 10 por expulsão de Dunk, à passagem do minuto 54.