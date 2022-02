Funchal é a 10.ª cidade portuguesa para românticos, segundo a Holidu

O Funchal foi considerada a 10.ª melhor cidade para românticos pela Holidu, o motor de pesquisa para casas de férias, que "decidiu dar-lhe as melhores cidades para passar o Dia dos Namorados e surpreender o seu amor", contextualiza. "O Dia dos Namorados é o dia de mostrar o amor, afecto e cuidado para com os nossos entes queridos. Neste dia, famílias, amigos e casais trocam cartões, presentes, flores e outros símbolos para contar os seus sentimentos. No dia 14 de Fevereiro de cada ano, celebra-se o Dia dos Namorados".

Assim, "antes do dia 14 pode, também, celebrar a Semana dos Namorados. Cada dia tem um significado: Dia das Rosas, Dia de expressar o amor, Dia do Chocolate, Dia do urso de peluche, Dia dos Beijos e Dia dos Abraços", procura incentivar, apontando por isso a Lisboa, Porto e Cascais como o top-3 nacional, sendo que a capital madeirense surge em 10.º e atrás, por ordem crescente de popularidade, de Ponta Delgada, Viseu, Vila Nova de Gaia, Guimarães, Coimbra e Braga.

Sobre o Funchal, a Holidu afirma: "Em último lugar da classificação encontramos o Funchal, com 530 pesquisas para 'Florista'. Não existe possível desculpa para não pegar nas malas e ir para o Funchal passar o dia 14 de Fevereiro. Aqui poderá esperar romance durante todo o ano, desde jantar em lugares requintados, a massagens para dois, nascer e pôr do sol de tirar o fôlego, e muitas flores e chocolates, o que mais pode desejar para o Dia dos Namorados?"

E ainda dão uma 'Holidu tip' (dica): "Comprar flores no Mercado dos Lavradores. As flores são a forma mais barata e perfumada de ganhar o coração de uma donzela, dirija-se às floristas na entrada principal, que usam os vestidos tradicionais madeirenses. Com tanta variedade vai sempre conseguir surpreender o seu amor!"

Nem que seja por isso, é mais uma forma de promoção deste motor de busca que diz que o método usado para realizar este estudo, "analisou um total de 50 municípios e cidades. O principal objetivo era determinar a melhor cidade/município a visitar para o Dia dos Namorados. Para cada uma das cidades e municípios, graças aos dados extraídos, analisámos o volume de pesquisas mensais na internet para: noite romântica no 'município', escapadela romântica no 'município', hotel romântico no 'município', restaurante romântico no 'município', São Valentim em 'município', florista em 'município', chocolataria em 'município', joalharia em 'município', cinema no 'município'. No final foram somados estes volumes de pesquisa surgindo assim uma classificação final", explicam.