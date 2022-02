"Há muito que somos considerados uma região segura"

O grupo parlamentar do PSD reuniu-se hoje com o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira, da Ordem dos Médicos, com vista a discutir sobre a volta à normalidade face a pandemia de covid-19.

Com o cumprimento das normas da Direcção-Geral de Saúde (DGS) e do Governo Regional (GR) por parte da população da Região a deputada do PSD, Conceição Pereira, informou que foi possível ao Serviço Regional de Saúde "nunca" ficar sob pressão.

Relativamente ao turismo, a deputada afirmou que, a Madeira sempre foi vista como um destino seguro sendo possível manter esta actividade económica em tempos de pandemia.

Com o fim da obrigatoriedade de utilização de máscaras no exterior e a inclusão da vacinação contra a covid-19 no plano de vacinação vai ser possível “voltar ao normal”.