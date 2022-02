O Grupo Parlamentar do CDS diz que a Madeira é discriminada pelo Governo da República.

Em primeiro lugar deu o exemplo da exigência aos passageiros da Madeira e, também, dos Açores, relativamente ao preenchimento de um Formulário de Localização de Passageiros (PLF).

“Os passageiros chegam aqui ao aeroporto, são confrontados com uma situação destas e o que pode acontecer é que sejam impedidos de viajar se não pagarem uma coima que pode ir dos 300 aos 800 euros. Todos os passageiros que viajam entre o continente, nomeadamente Lisboa, Porto e Faro, a nenhum deles é exigido o PLF. Porquê que essa exigência se restringe apenas aos Madeirenses e aos Açorianos? Se exigem às Regiões Autónomas os mesmos mecanismos que exigem aos passageiros que vêm de fora de Portugal, então talvez devemos questionar-nos se somos portugueses de primeira ou se, afinal, somos estrangeiros!”, diz o líder parlamentar do CDS.

Em segundo lugar deu exemplo do financiamento que não está previsto por parte do Governo da República, em termos de Orçamento de Estado, para financiar os novos radares que o Aeroporto Internacional da Madeira precisam segundo foi sabido através do Conselho de Administração da NAV. Mas, segundo o Grupo Parlamentar do CDS, o concurso internacional está preparado para ser lançado, mas não há garantia de financiamento por parte do Governo da República.

“Mais uma vez, demonstra que o Governo da República está de má fé em relação à Região Autónoma da Madeira. Porque nós sabemos que houve um grupo de trabalho que concluiu que eram precisos novos equipamentos para o Aeroporto da Madeira, a NAV elaborou um concurso nesse sentido, e o Governo da República pura e simplesmente não enquadrou verbas no sentido de financiar estes dois novos radares", afirma o centrista.

Lopes da Fonseca terminou a conferência deixando algumas questões. “A pergunta que se faz, mais uma vez é, afinal o Governo da República vai desprezar a Madeira nos próximos 4 anos que tem uma maioria absoluta na Assembleia da República. É isso que vai acontecer?; "Ainda há partidos, como o partido socialista regional, que falam em diálogo. Qual é o diálogo possível quando nós temos estas respostas da parte do Governo da República?".

Conclui, dizendo que a primeira “resposta é que não vai financiar os radares, porque não encontrou verba orçamental, a outra é exigir aos passageiros da Madeira que preencham um formulário (PLF) como se fôssemos estrangeiros".