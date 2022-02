Terroristas matam três pessoas e raptam menores em Moçambique

Um grupo de insurgentes armados matou na quarta-feira três pessoas e raptou pelo menos duas menores numa aldeia do distrito de Nangade, Cabo Delgado, norte de Moçambique, disse hoje fonte local à Lusa.

"Estamos mal: os terroristas mataram três pessoas em Namwembe, uma delas membro da força local", referiu a fonte, residente nas imediações, após aquele que foi o segundo ataque ao distrito em menos de uma semana.

As designadas "forças locais" são grupos de ex-combatentes e voluntários que pegaram em armas nalguns pontos da província para combater a insurgência.

Segundo descreveu a mesma fonte, o membro da força local foi abatido quando tentava salvar duas menores que estavam a ser raptadas pelos terroristas.

"Ele foi morto quando tentava disparar para evitar o sequestro", sublinhou.

Tal como nos ataques anteriores, o grupo de rebeldes saqueou comida antes de fugir.

O distrito de Nangade está entre duas partes distintas de Cabo Delgado: a nascente faz fronteira com Palma e Mocímboa da Praia, palco dos principais confrontos, e do lado poente com Mueda, que tem servido de refúgio para milhares de deslocados.

À medida que a ofensiva apoiada pelo Ruanda e Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) avança, suspeita-se que também os rebeldes fogem para distritos e províncias vizinhas, dando origem a ataques pontuais contra povoações.

A província de Cabo Delgado, é rica em gás natural, mas, aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

O conflito já provocou mais de 3.100 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED, e mais de 859 mil deslocados, de acordo com as autoridades moçambicanas.