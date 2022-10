Perto de 400 vacinas administradas em dois dias no Porto Santo

O balanço foi muito positivo em dois dias de vacinação contra a covid-19 e a gripe na ilha do Porto Santo.

A equipa liderada por a enfermeira coordenadora Ana Gouveia esteve, esta sexta e hoje, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, a administrar perto de 400 vacinas.

Ana Gouveia, disse ao DIÁRIO que, "a vacinação decorreu muito bem e dentro do esperado".

Fizemos mais 250 vacinas contra a covid e mais 150 contra a gripe, que é muito bom, até porque, houve muitas pessoas que recentemente tiveram covid". Ana Gouveia, enfermeira coordenadora.

Satisfeito estava também Rogério Correia, director do centro de saúde local: "Foi realmente bom, pois foi um número superior ao das previsões. As pessoas aderiram bem a vacinação e o Porto Santo continua de parabéns por estar preocupada com a sua saúde”.

“Aquilo que nós fazemos é garantir que as vacinas chegam até ao Porto Santo ou a qualquer ponto da ilha da Madeira, garantindo sempre a rede fria de modo a podermos garantir, quer a estabilidade química, quer todas as outras características que garantam a qualidade e uma administração 100 % segura aos nossos utentes”, explicou a coordenadora do departamento farmacêutico do SESARAM, Laura Pinto.