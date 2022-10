Administradas 7.500 vacinas contra a gripe na Madeira

Esta segunda-feira, 3 de Outubro, teve início a segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe, que decorre desde Setembro com a vacinação de utentes institucionalizados e profissionais de instituições de saúde e sociais, e que agora se expande a toda a população-alvo, num regime de porta aberta. À data, foram administrdas cerca de 7.500 vacinas contra a gripe, informou hoje a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil em nota emitida.

Com um histórico de mais de 20 anos na Região, a vacinação contra a gripe é sazonal e ocorre entre o Outono e o Inverno, períodos em que o vírus da gripe circula com maior facilidade.

Este ano, o Serviço Regional de Saúde pretende ultrapassar a cobertura vacinal de 69% da população com 65 e mais anos, alcançada em 2021/22, quando foram administradas cerca de 52.000 vacinas, lê-se na nota.

A Direcção Regional da Saúde definiu como alvo da campanha 2022/23 pessoas com idade igual ou superior a 55 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade, grávidas, profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados, assim como outras pessoas em contextos específicos, como são exemplo os residentes em instituições, internados em Unidades de Saúde e apoiados no domicílio por equipas de saúde e por outros serviços de apoio domiciliário, reclusos, forças de segurança, profissionais da educação pré-escolar, e profissionais dos tribunais e conservatórias.

Pela primeira vez, a Madeira disponibiliza uma vacina contra a gripe com dose elevada, destinada a conferir uma protecção adicional em pessoas em situação de vulnerabilidade acrescida, que alcançou, até à data, 730 pessoas idosas institucionalizadas.

A vacinação contra a gripe de 2022/23 decorre em simultâneo com a vacinação sazonal contra a covid-19, nos Centros de Saúde concelhios ou com maior dimensão. Estas duas vacinas sazonais, contra a gripe e contra a covid-19, podem ser administradas no mesmo momento.