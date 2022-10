Só 6 dias da Festa escapam à poupança energética. Esta é a manchete do DIÁRIO deste sábado. Plano Regional foi aprovado e determina um conjunto de medidas para a administração pública e local que abrange iluminação, ar condicionado e piscinas. São também feitas recomendações às empresas.

“Combater o stress e o medo através da meditação”. Fadista Cuca Roseta é a grande atracção do ‘Wanderlust 108’, que se realiza hoje e amanhã no Parque de Santa Catarina. Hoje a entrevista é para ler no DIÁRIO.

Ex-administradora vence processo contra o Nacional. Tribunal declara despedimento ilícito de Margarida Camacho. Clube condenado a pagar 108 mil euros. Outra das notícias em destaque na edição deste sábado.

Outras notícias em destaque:

- Cafôfo quer acelerar equivalências dos médicos luso-descendentes.

- Condutor que fugiu à polícia estava embriagado.