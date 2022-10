Autoridades da Crimeia atribuem explosão ao "vandalismo ucraniano"

As autoridades da Crimeia atribuíram hoje ao "vandalismo ucraniano" a explosão que destruiu parcialmente a ponte que liga a Rússia à Crimeia.

"Os vândalos ucranianos conseguiram chegar à ponte da Crimeia com as suas mãos ensanguentadas. Agora têm algo de que se orgulhar: durante 23 anos de gestão, não conseguiram construir nada digno de atenção na Crimeia, mas conseguiram danificar a ponte russa", disse o presidente do Conselho de Estado da Crimeia, Vladimir Konstantinov.

"Esta é toda a essência do regime de Kiev e do Estado ucraniano. A morte e a destruição são tudo o que recebem", escreveu na sua conta na rede social Telegram.

A porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, escreveu, por sua vez, na mesma rede social, que "a reação do regime de Kiev à destruição de infraestruturas civis atesta a sua natureza terrorista".

O Comité de Investigação indicou hoje, tal como a Agência Nacional Antiterrorista, que, segundo informações preliminares, se tratou da explosão de sete tanques de combustível de um comboio que se dirigia para a península da Crimeia.

A ponte é um ponto de acesso chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em 2014, em violação do direito internacional.