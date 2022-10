Dois estrangeiros socorridos de madrugada na Zona Velha

Dois cidadãos estrangeiros foram socorridos esta madrugada, entre a 01h00 e as 02h15, pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM), ambos vítimas de queda, na Zona Velha do Funchal.

O primeiro a ‘tropeçar’ e cair foi um turista de 42 anos, que acabou com ferimentos no couro cabeludo.

Uma hora e pouco depois, os BVM voltavam à mesma zona, desta feita para socorrer outro visitante estrangeiro de 28 anos, que terá caído desamparado de frente, uma vez que apresentava feridas significativas na face e no couro cabeludo que provocaram uma hemorragia bastante abundante. Neste acaso, além da ambulância de socorro, os bombeiros mobilizaram para o local uma viatura ligeira de combate a incêndio para proceder à limpeza (lavagem) da mancha de sangue na via pública.

Ambas as vítimas foram transportadas de ambulância para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.