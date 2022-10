'Wanderlust 108' já começou no Parque de Santa Catarina

No verde da relva do Parque de Santa Catarina, no Funchal, já se destacam os coloridos tapetes de ioga, para o maior evento de ioga e lifestyle do mundo, o 'Wanderlust 108'.

Entre aulas de ioga ao ar livre, Treino Intervalado de Alta Intensidade (Hiit), talks e workshop, esta iniciativa promete dois dias de muita meditação e exercício (8 e 9 de Outubro).

Durante todo o dia, os participantes podem relaxar no Kula Market, que está repleto de artesanato local, pronto a vestir e alimentos orgânicos, onde mais de 60 artesãos de vários ofícios, marcas e startups portuguesas e internacionais vão marcar presença.

O grande destaque do dia de hoje é mesmo o concerto 'Fado, Mantras e Meditação' com a conhecida fadista Cuca Roseta, que se encontra na Madeira, para participar neste evento.

Em entrevista hoje ao DIÁRIO, a fadista revela que pratica ioga e meditação há 10 anos e que este é um hábito que mudou a sua vida, devido aos benefícios destas práticas.

O 'Wanderlust' tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal, do Turismo da Madeira e da Associação de Promoção da Madeira (APM), estando inserido no Festival da Natureza.