Veja o ambiente que se vive no 'Wanderlust 108'

O 'Wanderlust 108' já anima a manhã deste sábado, 8 de Outubro, o Parque de Santa Catarina, no Funchal.

Cuca Roseta subirá ao palco, esta manhã, para o concerto 'Fado, Mantras e Meditação'.

O 'Wanderlust' tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal, do Turismo da Madeira e da Associação de Promoção da Madeira (APM), estando inserido no Festival da Natureza.

O Festival da Natureza é promovido pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, e inclui um programa variado de actividades na Madeira e Porto Santo até amanhã, domingo.