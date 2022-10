Animação no Jardim para a abertura dos Europeus de fotografia e vídeo subaquáticos

O Jardim Municipal do Funchal foi o palco escolhido para a cerimónia de abertura dos Campeonatos Europeus de fotografia e vídeo subaquáticos, que vão decorrer na Região até ao próximo sábado.

Em simultâneo, realiza-se o 1.º Open da Madeira, na modalidade. As duas competições juntam cerca de uma centena de participantes, oriundos de 13 países.

Esta cerimónia marca a abertura de mais uma prova de nível internacional no arquipélago. Depois do Campeonato do Mundo no Porto Santo, em 2021, agora as atenções voltam-se para a ilha da Madeira.

O evento é organizado pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas e Associação de Natação da Madeira, sob a égide da Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas.