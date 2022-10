Albuquerque: "Quem fizer confusão vai para o olho da rua"

Não é a primeira que o presidente da Comissão Política do PSD-M, Miguel Albuquerque deixa ameaça. Hoje voltou a reiterar o aviso. Presente no XXIV congresso do JSD-M quer vencer as eleições regionais de forma "concludente" mas sem "triunfalismos" e deu a receita para que isso suceda em 2023: "Unidade na acção" e "quem fizer confusões vai para o olho da rua", afirmou sem meias palavras, acrescentando que a coligação partidária com o CDS, parceiro de governo está de pedra e cal.

As palavras de Miguel Albuquerque estão a ser proferidas na sessão magna da 'jota', frisando que um dos segredos para que o PSD-M tivesse obtido tanto sucesso eleitoral fosse a concretização dos compromissos.

"Confiança e credibilidade", são as palavras-chaves para os êxitos dos social-democratas, declarou, mas existem outras palavras como a "coragem e clareza" de traçar um rumo político.

"Sabemos o que queremos", aproveitando para recordar os pressupostos deixados no último XVIII congresso onde "todos os objectivos estratégicos foram todos concretizados", apesar de assistir uma tentativa de conquista do poder por parte do PS-M.