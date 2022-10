Túnel fechado torna trânsito caótico na Cota 40

Bom dia. Até ser reposta a normalidade no túnel da Cota 40, mais precisamente a que liga a Estrada da Liberdade ao Largo Severiano Ferraz (largo da Cruz Vermelha), os automobilistas que queiram aceder ao centro do Funchal vão passar por alguma tormenta ou então devem procurar via alternativa.

Aquela estrada está fechada ao trânsito desde esta madrugada, com sinais devidamente colocados para desviar as viaturas no sentido descendente para a Rua de São João. No sentido oposto também a via está encerrada.

Já na Via Rápida, pelo menos duas situações que geram um valente congestionamento. Primeiro no sentido Machico - Ribeira Brava , sede a zona do Pinheiro Grande e, neste momento de 1 km, mas já chegou a ser ao longo de 4 Km, pode contar com trânsito lento entre os km 22 e 18. No sentido oposto, menor dimensão, apenas 1 km, na zona do nó de Pestana Júnior, em Santa Luzia.

À saída da Via Rápida e numa zona que faz intersecção com a Cota 40, o já habitual pára-arranca em todas as vias ligadas pela rotunda do Hospital.

Para finalizar, na Rua Dr. Pita que passa pelo Estádio do Marítimo, há trânsito congestionado nos dois sentidos.