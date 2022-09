Fotografias de Pedro Vasconcelos dão a conhecer biodiversidade dos mares da Madeira

Foi, hoje, inaugurada, no parlamento madeirense, a exposição 'O Mar +Perto', do mergulhador, fotógrafo, videografo e selecionador nacional, Pedro Vasconcelos, que retrata um pouco da biodiversidade marinha que pode ser encontrada nos mares das ilhas da Madeira, do Porto Santo, das Selvagens e das Desertas.

“Quis aqui retratar um pouco do azul que nós temos, da visibilidade das nossas águas, e animais de pequenas dimensões, mas com muita cor, para que as pessoas tenham a noção da beleza que existe no oceano, em particular nos mares do arquipélago da Madeira”, referiu Pedro Vasconcelos.

O fotógrafo pretende, ainda, com esta exposição, alertar para a importância da “proteção do ambiente”, uma “ação em terra que se estende ao mar” de modo a que “haja mais harmonia e melhor futuro”, frisou.

A exposição 'O Mar +Perto' está inserida na conferência 'O Mar de Magalhães – 500 anos depois', que decorreu durante esta sexta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira. Fica patente ao público até ao dia 31 de Dezembro deste ano.

O secretário regional do Mar e Pescas, Teófilo Cunha, destacou na ocasião o "profissionalismo" do fotógrafo e instrutor de mergulho, Pedro Vasconcelos e a "importância de mostrar ao público 'o mar desconhecido' da maioria das pessoas".

Já o secretário eegional da Economia, Rui Barreto, aproveitou o momento para frisar que “500 anos depois da viagem de Fernão Magalhães continuamos a descobrir coisas novas”. “Este país tem a dimensão que tem porque felizmente tem um mar enorme, devendo-se muito ao facto de haver a Região Autónoma da Madeira e a Região Autónoma dos Açores”, disse, lembrando que a maior reserva marinha do Atlântico Norte está nas Selvagens. “O que nos permite desenvolver actividades de preservação, de investigação, de observação de alterações climáticas, de turismo científico e de prospeção subaquática”, frisou Rui Barreto.

Os dois governantes aproveitaram para elogiar as iniciativas da Assembleia Legislativa da Madeira, como as conferências e as exposições, que permitem aproximar os cidadãos do Parlamento madeirense.

A exposição 'O Mar +Perto' pode ser vista de segunda a sexta-feira, entre as 9 horas e as 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira, e é de entrada livre.

São 16 fotografias, de formato A1. Algumas delas retratam seres muito pequenos, como é o caso do camarão palhaço.

Campeonato Europeu de Fotografia e Vídeo Subaquático traz à Madeira 86 fotógrafos

Pedro Vasconcelos é o director do Campeonato Europeu de Fotografia e Vídeo Subaquático e do 1.º Madeira Underwater Photo and Vídeo Open, que se realiza entre os dias 3 e 9 de Outubro. Na Madeira estão confirmadas as presenças de 86 atletas de 13 países, sendo que 8 são de Portugal.

“Podemos esperar imagens tão boas como estas, ou até melhores, porque temos os melhores da Europa e do mundo”, alguns já estiveram na Madeira, no Campeonato do Mundo que se realizou o ano passado no Porto Santo, explicou o director de prova.

No próximo mês, a competição vai decorrer a sul da Madeira, entre Machico e o Cabo Girão, em Câmara de Lobos.

Pedro Vasconcelos nasceu na Madeira em Março de 1977. Como instrutor de mergulho tem cativado cada vez mais portugueses e estrangeiros para a prática da modalidade. Um gosto que tem ajudado a divulgar os mares da Madeira e do Porto Santo por todo o mundo.