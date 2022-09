Centro Cívico de Santa Maria Maior entrega prémios dos concursos de literatura, fotografia e pintura

No dia de ontem, 26 de Setembro, foram celebrados os 589 anos da primeira freguesia a ser edificada no arquipélago da Madeira, Santa Maria Maior.

Assim, no auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, foram entregues os prémios dos concursos de literatura, fotografia e pintura.

Conheça a lista de vencedores:

No XX concurso de Literatura "Castilho", a Junta de Freguesia convidou para a mesa de júri Agostinho Soares, Diva Castro e Teresa Serrão, que atribuíram os seguintes prémios:

1.º classificado: "O Jardineiro", de Fernando Letra

2.º classificado: "Vou Contar-te uma História", de Miguel Moutinho

3.º classificado: "A História Inacabada", de Liliana Oliveira

1.ª Menção Honrosa: "A História de uma Videira", de Paulo Mourão

2.ª Menção Honrosa: "O Banquete das Traças", Luiz de Carvalho

No XV concurso de Fotografia "A minha Freguesia", a Junta de Freguesia convidou para a mesa de júri Teresa Gonçalves, Catarina Silva e Virgílio Nóbrega, que atribuíram os seguintes prémios:

1.º classificado: "Residentes", de Luís Vasconcelos

2.º classificado: "When the storm takes over", de Luís Fernandes

3.º classificado: "Ao ritmo da noite", de Rodrigo Costa (RodCosta)

1.ª Menção Honrosa: "De sentinela na Guarita", de Teresa Vasconcelos

2.ª Menção Honrosa: "Vislumbre de Luz", de António Fernandes

3.ª Menção Honrosa: "Uma freguesia do mar... "às nuvens"", de Raúl Nunes

No XXII concurso de Pintura "Criarte", a Junta de Freguesia convidou para a mesa de júri Maria João Gonçalves, Eleutério Mota e Helena Jardim, que atribuíram os seguintes prémios:

1.º classificado: "A Ida", de José de Freitas

2.º classificado: "Tenderness", de Ana Figueira

3.º classificado: "Persistência", de Martinha Fernandes

1.ª Menção Honrosa: "Saideira", de João Tiago Pinto

2.ª Menção Honrosa: "Um toque de Ternura", de Regina Silva

3.ª Menção Honrosa: "Labirinto Saúde", de Salomé Moniz

4.ª Menção Honrosa: "Germinando", da autoria de Magda Abreu Nunes