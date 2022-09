Torneio Dr. Gastão Jardim dá início à época regional de voleibol

Este sábado, dia 1 de Outubro, o voleibol regional regressa com a realização da 9.ª edição do Torneio Dr. Gastão Jardim 2022/2023, entre as 14 e 18 horas, no Pavilhão da Levada.

O torneio pretende homenagear o antigo presidente da direcção e sócio honorário da Associação de Voleibol da Madeira.

A competição será de duplas - 2 x 2 - e conta com a inscrição de mais de uma centena de atletas, divididos em 51 duplas, dos vários escalões etários, de Minis a Seniores.

Esta edição permitiu a participação de atletas federados e não federados.