A criadora de moda madeirense Fátima Lopes realizou, ontem, um desfile, no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, em Lisboa , para assinalar os 30 anos de carreira.

Este foi o desfile com o maior número de manequins, num total de 80, tendo os coordenados sido inspirados nas três décadas da marca.

Depois do desfile houve uma festa, onde os Vinhos Madeira estiveram em destaque. Aliás, a Região esteve em ‘peso’ no evento, como o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entre outras personalidades madeirenses.

O evento contou ainda com uma exposição com 30 peças especiais representativas dos 30 anos de carreira.