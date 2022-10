Inundação dentro de túnel da Cota 40 causa caos no trânsito

O caos que já se estava a sentir no trânsito ao longo de toda a Cota 40, e que agora se estende por várias outras artérias, nomeadamente as ruas João Paulo II (na zona da Ajuda) ou das Maravilhas (junto à cooperativa agrícola), terá sido causado por uma inundação dentro do túnel que liga essa última estrada ao largo Severiano Ferraz (da Cruz Vermelha).

Foto DR

Trânsito muito lento enquanto a estrada não estiver reaberta no sentido descendente, toda a zona centro do Funchal e vias adjacentes, conforme as fotos documentam, irá continuar num autêntico pára-arranca gigantesco.

Ver Galeria Foto DR

Neste momento, a via ascendente (quem segue para chegar à rotunda do Hospital) parece ter sido reaberta, mas a circulação automóvel continua muito condicionada.