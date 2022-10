Carro vandalizado em garagem na Nazaré

Uma viatura foi encontrada vandalizada, na manhã da passada sexta-feira, na garagem de um prédio localizado nas imediações do miradouro da Nazaré.

Segundo a lesada, que se apercebeu do sucedido quando saía para o trabalho, os assaltantes partiram o vidro do carro e levaram tudo o que havia no interior, nomeadamente uma mala com documentos pessoais, maquilhagem, uns óculos graduados, umas chinelas ‘havaianas’, um livro autografado, livros para pintar e cores de filtro e até um ‘pin’ de uma primeira comunhão que estava no cinzeiro.

Além disso, furtaram uma trotineta que estava na garagem e um toldo de outra viatura ali estacionada.

A lesada apresentou queixa na Polícia de Segurança Pública e pede a quem encontrar estas pessoas a vender os seus pertences ou os documentos pessoais nas ruas para denunciar a situação e entregar os documentos na Esquadra da PSP.