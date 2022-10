CMF continua a reparar bombas de água no túnel da Cota 40

A avaria nas bombas de água, que servem para manter seco (na parte mais rebaixada da estrada) o túnel da Cruz Vermelha, na Cota 40, continua a ser resolvida.

A via, que é crucial na circulação rodoviária no centro do Funchal, está encerrada desde esta madrugada, tendo os trabalhos sido iniciados pelas 7h30, uma vez que obrigavam à utilização de equipamento pesado que não estaria disponível antes.

Com o túnel encerrado, o trânsito no Funchal continua a ser bastante afectado, com circulação demorada e marcha lenta. Os trabalhos decorrem a bom ritmo e, segundo o vereador com o pelouro, Bruno Pereira, o túnel já está seco, tendo sido utilizados camiões cisterna para retirar o excesso de água.

As equipas da Câmara Municipal do Funchal continuam a tentar resolver o problema, mas ainda não há uma estimativa para quando será possível reabrir o túnel.