Acção de prevenção do consumo de drogas em festival no Jardim de Santa Luzia

A Associação de Teatro Amador do Livramento (‘A TAL’) assinalou, hoje, o seu 21.º aniversário com diversas iniciativas no Jardim de Santa Luzia, no âmbito de um evento designado ‘Sorriso Encantado’. A Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), da Direcção Regional da Saúde, associou-se ao evento, através do projecto ‘Viver a Prevenção no Imaculado’.

Os objectivos gerais deste projecto passam por promover e reforçar os factores de protecção e minimizar os factores de risco associados ao consumo de substâncias psicoactivas em contexto comunitário, escolar e familiar; prevenir o consumo de álcool, tabaco e outras drogas junto da população; sensibilizar a comunidade (escolas e famílias) para a adopção de comportamentos e estilos de vida saudáveis. Os parceiros são a Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, a Direcção Regional da Educação, a Escola Superior de Enfermagem de São José Cluny, PSP, Escola APEL e o Clube Desportivo Carvalheiro.

Quanto ao programa comemorativo do aniversário da associação ‘A TAL’, a animação arrancou pelas 15h50, com ‘Los4 Madeira’ e ‘Madeira Boa Capoeira’. Seguiramse as histórias de Leda Pestana, a magia de Duarte Faya e ‘Magoebom’, o humor dos 4Litro e a música da Tuna D’elas e do Grupo de Folclore Monte Verde. O programa do dia previa ainda diversos momentos de animação com os Human’ART (Santarém), Rodrigo Malabarista, Fátima Caires, Xavier Miguel, João Pedro Ramos e Joseph Caires.