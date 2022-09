Jardim do Ilhéu requalificado terá elevador

O presidente do Governo Regional visitou esta tarde a obra de requalificação do Jardim do Ilhéu de Câmara de Lobos, uma obra do município, financiada no âmbito do programa Madeira 14/20 é que integra o projecto de reabilitação urbana da cidade, um investimento que orçou os 700 mil euros, 85% dos quais beneficiaram de fundos comunitários.

O próximo passo será o lançamento da empreitada de construção de um elevador que permita aceder desde a zona baixa ao jardim - da rua São João de Deus -, promovendo a mobilidade, o espaço público inclusivo e a animação do coração da cidade.

O Ilhéu passa a dispor de uma zona multiusos central da praça e percurso panorâmico que mereceu muitos elogios de Miguel Albuquerque que sugeriu a realização de espectáculos justamente por ter um bom enquadramento com a cidade piscatória.

O presidente da autarquia agradeceu o apoio financeiro dizendo que “o Jardim do Ilhéu passa agora a ter todas as condições para ser ainda mais atrativo para locais e turistas”

A nível camarário “passaremos a utilizar este espaço com mais frequência para a realização de eventos culturais, utilizando o potencial cénico deste enquadramento único”, afirmou Pedro Coelho.