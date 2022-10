Foi encontrado sem vida o praticante de canyoning vítima de queda, de uma altura estimada de 16 metros, na Ribeira do Moinho, no Seixal, concelho do Porto Moniz.

Trata-se de um turista alemão, cuja idade ainda não foi possível apurar, que se encontrava acompanhado por outros cinco indivíduos.

Nesta operação estão envolvidos os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e os Bombeiros Voluntários Madeirenses.