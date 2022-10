Ponte pedonal sobre ribeira de Santa Luzia vence Prémio de Arquitectura da Madeira

O projecto da Passagem Pedonal sobre a Ribeira de Santa Luzia, da autoria de Paulo David, é o vencedor do Prémio de Arquitetura da Madeira e Porto Santo, promovido pela Secção Regional da Ordem dos Arquitectos, com o patrocínio da Secretaria de Turismo e Cultura. A entrega do troféu e das quatro menções honrosas terá lugar na próxima quinta-feira, pelas 18h00, na Casa-Museu Frederico de Freitas, onde vai estar patente uma exposição com os projectos candidatos.

Esta iniciativa visa premiar e distinguir, em anos alternados, obras novas e de requalificação, valorizando a arquitectura regional e os arquitectos. Este ano, além da obra de Paulo David, receberam menções honrosas Menções Honrosas os projectos ‘Restauro e Ampliação Edifício à Rua dos Barreiros’ de Rui Campos Matos e Jorge Ganança Pereira, ‘Remodelação e Requalificação Casa Mãe da Quinta da Casa Branca’ de Luís Vilhena, ‘Escola da Vila do Porto Santo’ de Madalena Vidigal e Diogo Amaro e ‘Reabilitação do Edifício "Museu Vicentes"’ de Raquel Oliveira. Nesta edição de 2022, os arquitetos membros do júri foram José Adrião (presidente), Filipa Abrantes (em representação da Direcção Regional de Cultura), Pedro Gonçalves (Ordem dos Arquitectos) e Alexandra Gouveia (Associação de Municípios).

Amanhã, dia 3 de Outubro, assinala-se o Dia Mundial da Arquitectura. A Ordem dos Arquitectos na Madeira, presidida por Susana Gouveia Jesus, preparou um programa comemorativo que se estende por todo o mês. Assim, na terça-feira, pelas 16h00, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicentes, realiza-se a cerimónia de lançamento do Mapa de Arquitectura de Rui Goes Ferreira. O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, preside ao evento.

A 13 de Outubro, das 09h00 às 13h00, no auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, será promovido um Workshop sobre Caixilharia Eficiente e Sustentável, numa parceria com o fabricante Technal.

No final do mês, dia 27, às 18h00, na sede da Ordem dos Arquitectos, em Lisboa, decorrerá a cerimónia de outorga do estatuto de membro honorário ao escultor madeirense Amândio de Sousa.