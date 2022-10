CMF tenta resolver avaria em bomba de água do túnel da Cota 40

Uma inundação dentro do túnel da Cota 40 ao largo da Cruz Vermelha e que causa o caos no trânsito em várias artérias do centro do Funchal, foi causada por uma avaria nas bombas que mantêm, normalmente, aquela via seca e sem problemas de circulação.

De acordo com a Câmara Municipal do Funchal, em explicação ao DIÁRIO dada pelo vereador, Bruno Pereira, a avaria foi detectada durante a noite - um problema nas bombas no Túnel da Cruz Vermelha na Cota 40 -, estando a autarquia a fazer tudo para resolver a situação durante esta manhã.

O vereador com os pelouros do Trânsito, da Proteção Civil e Obras Públicas, esteve esta noite no local com as equipas a acompanhar os trabalhos, mas infelizmente ainda não se conseguiu resolver o assunto.

A CMF pede a compreensão dos automobilistas para este imprevisto.