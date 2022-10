Nevoeiro terá dificultado aterragem da Binter no Porto Santo

O primeiro voo da manhã da companhia Binter Canarias para o Porto Santo com saída da Madeira, teve alguma dificuldade em aterrar naquele aeroporto, presumivelmente, devido à fraca visibilidade.

Com nuvens bastante baixas, quiçá algum vento e chuva, o voo NT930 que saiu do Aeroporto da Madeira pelas 7h31, mas só aterrou no Aeroporto do Porto Santo pelas 8h12, cerca de 20 minutos depois da hora prevista (7h50).

Nas imagens do portal de aviação 'Flightradar24', é possível perceber que o avião fez uma primeira tentativa de aterrar, mas borregou, seguiu para norte, e após algumas voltas ao largo, rumou a sul para nova tentativa, desta feita com sucesso.

Neste momento, os passageiros com destino à Madeira estão a embarcar, mas o voo vai partir atrasado (devia ter descolado pelas 8h30) e chegar também com atraso ao Funchal (onde deveria chegar pelas 8h55).