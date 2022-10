ARAE no Porto Santo para sensibilizar sobre alojamento local

A ARAE esteve no Porto Santo para uma acção de sensibilização sobre o alojamento local, uma actividade que tem crescido na 'ilha dourada'.

A acção decorreu no auditório da câmara municipal.

Luís Miguel Rosa, inspector regional da ARAE, disse ao DIÁRIO que “esta acção visa alertar e tentar corrigir algumas situações no alojamento local”.

As suas obrigações, exigências, mas também direitos e deveres, quer de quem explora, quer que de quem deles usufrui” Luís Miguel Rosa

Esta é uma atividade quer está em crescendo”. Luís Miguel Rosa

Luís Miguel Rosa disse que o alojamento local tem sido visto "como uma alternativa aos hotéis tradicionais, mas sobretudo como uma grande oportunidade para quem possui imóveis que possa dar exploração diferente e tirar algum rendimento".

Tem sido uma oportunidade até vantajosa do ponto de vista fiscal, mas que tem as suas exigências”. Luís Miguel Rosa

O inspector regional da ARAE afirmou que esta é também "uma forma de rentabilizar os imóveis" que existem no Porto Santo e "trazer mais alguma vida" à ilha.

A nós cabe a competência da fiscalização destes espaços e achamos pertinente de vez em quando fazer estas acções de sensibilização e informação aos operadores económicos. Não somos apenas uma entidade repressiva, mas também uma entidade que as pessoas podem contar. O importante é que a economia funcione”. Luís Miguel Rosa

Esta acção de sensibilização conta com a presença do secretario regional da Economia, Rui Barreto, presidente da autarquia local, Nuno Batista, presidente da Comissão Política do PSD Porto Santo, Roberto Silva, e professores e alunos da escola professor Francisco Freitas Branco.