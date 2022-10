'Casa cheia' para 'Governo Mais Próximo' no Porto Santo

Esta quarta-feira, a iniciativa 'Governo Mais Próximo' esteve no Porto Santo, onde contou com casa cheia.

A sessão decorreu na sala multiusos do Centro Cultural e de Congressos da 'Ilha Dourada', cabendo à governante com a pasta da Inclusão Social e Cidadania explicar aos cidadãos os apoios que o Governo Regional disponibiliza aos madeirenses. Ao DIARIO, Rita Andrade referiu que “estas sessões realizam-se ao fim da tarde e são convidadas instituições, quer publicas, quer privadas, mas também cidadãos, tentamos convidar o máximo de pessoas possível”.

O objectivo, segundo a governante, é “chegar às famílias". No Porto Santo estiveram elementos de cinco secretarias regionais, que apresentaram aos presentes na sessão um conjunto de apoios em vigor.

Entre os vários apoios, destaque para o 'MAIS VISÃO', um apoio direccionado para os mais jovens e os mais idosos; o 'Kit Bebé', o 'PROAGES' e o Complemento Regional para Idosos (CRI). A par disso, foram também abordados o programa de apoio à agricultura, 'Gás solidário' e 'PRAHABITAR'.

O Governo Regional tem previstas 30 sessões deste género, a ter lugar por toda a Região. “Hoje estivemos aqui, no Porto Santo, e estivemos com sala cheia, foi com muita satisfação e oxalá consigamos chegar a muitos porto-santenses com estes apoios”, referiu Rita Andrade.