Escola da Vila na história da população do Porto Santo

O Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo é palco esta sexta-feira, 14 de Outubro, do seminário ‘Despoletar o Agir’ promovido pela associação cultural Porta 33. O evento reúne mais de 23 especialistas das áreas da arquitectura, das artes plásticas e da educação para analisar a importância da Escola da Vila do Porto Santo.

A sessão de abertura da iniciativa, que conta com artistas internacionais é presidida pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, e pela presidente do Conselho Directivo da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Arquitectos, Susana Gouveia Jesus.

O edil porto-santense Nuno Batista começou por louvar o projecto da Porta 33 na dinamização da antiga Escola da Vila, agradecendo o apoio da Secretaria do Turismo, que cumpriu o compromisso assumido para com o Porto Santo na concretização de mais eventos culturais na ilha, proporcionando um ano "excelente" no turismo.

Eduardo Jesus, por sua vez, lembrou que "o que Governo Regional está a fazer pelo Porto Santo não é mais que a sua obrigação", lembrando que, em conjunto, há "muito mais a fazer".

É com imenso gosto que temos vindo a desenvolver um conjunto de iniciativas com a Câmara Municipal do Porto Santo. Toda a dimensão cultural não tem uma responsabilidade exclusiva, cada um de nós temos muito para dar. Eduardo Jesus

O tutelar da pasta da cultura congratulou-se com o projecto da Porta 33 na Escola da Vila, um edifício de grande importância para os porto-santenses, por onde passaram pessoas de várias gerações, salientando a "maestria" com que a Porta 33 tem gerido o edifício, de forma "exemplar", com foco na ligação com a população, tornando-o num espaço de reflexão, atraindo "públicos diversificados".

Susana Jesus realçou o sucesso do projecto arquitetónico de Chorão Ramalho na criação de um espaço onde a população foi feliz, "um projecto que ao longo do tempo soube se adaptar ao território e à cultura".

A escola é um dos exercícios na disciplina da arquitectura mais complexos e difíceis de fazer, estamos perante um exemplo fantástico a nível de escala e a nível de integração no território. Susana Jesus

Os trabalhos vão decorrer até às 18h30 de hoje, para abordar as temáticas das artes visuais, da arquitetura, do património e da educação, sob o mote Implicar, Aprender, Cuidar, Incluir’.

