'Hanseatic nature' trouxe 150 passageiros ao Porto Santo

O navio de cruzeiros 'Hanseatic nature' esteve, hoje, no Porto Santo, trazendo 150 turistas para a ilha.

O DIÁRIO falou com Sofia Santos, responsável da agência 'Lazer Mar', que recebeu os turistas. "É com muito gosto que recebemos estes cruzeiros. Esta empresa, no ano passado, também em Outubro, trouxe este navio aqui ao Porto Santo".

Este ano a própria empresa Hapag-Lloyd, que é quem faz a organização da vinda à ilha do Porto Santo, já trouxe vários cruzeiros" Sofia Santos, responsável da agência 'Lazer Mar'.

A responsável salientou que a Ilha Dourada, “tem potencial e cada vez mais procura pelo turismo de cruzeiros, e é algo que se nota nas pacatas ruas da cidade do Porto Santo".

Para alem dos turistas iram até ao centro da cidade, podem fazer conhecer, também, outros sítios: "Existe várias excursões disponíveis, como caminhadas a pé pelas veredas e picos, podem ir de autocarro”, disse a responsável da agência de viagens.

É de salientar que agência de viagens 'Dunas', também colaborou nesta operação.